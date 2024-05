Eviden deschide primul centru de cloud si securitate cibernetica din Romania - CloudSecOps Center, in Timisoara

Eviden, parte a grupului Atos, lider in domeniul digital, cloud, big data si securitate, anunta lansarea CloudSecOps Center in Romania. Situat in Timisoara, noul centru combina capabilitati de cloud si securitate cibernetica, oferind clientilor un portofoliu unic de servicii cloud.Parte a retelei globale de Centre de Cloud ale Eviden si conectat cu cele 17 SOC (Security Operation Centers), gestionate de peste 6.500 de specialisti in securitate, Centrul CloudSecOps din Romania realizeaza ... citește toată știrea