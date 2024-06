Examenele si anxietatea. Cum pot ajuta parintii?

Ce poti face si ce nu trebuie sa faci ca parinte, cand copilul tau e in fata unor examene grele: stresul si presiunea nu faciliteaza performanta, din contra.Recomandarile psihologului Salvati Copiii Romania: Evita sa mentionezi nota pe care doresti sa o ia; Fii prezent fizic langa copil in zilele premergatoare examenelor si in acele zile; Nu ignora indiciile emotionale si comportamentale sperand ca vor trece de la sine; Nu crea presiune prin incurajari deghizate si excesive de genul: "sunt ... citește toată știrea