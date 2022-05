Excelenta Sa Alfredo Maria Durante Mangoni, ambasadorul Italiei in Romania, a vizitat Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad.

Relatiile excelente dintre Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad si o serie de universitati din Italia, precum si cu parteneri antreprenoriali italieni, dar si comunitatea puternica de studenti din aceasta tara, l-au determinat pe Excelenta Sa Alfredo Maria Durante Mangoni, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Ambasadei Republicii Italiene in Romania, sa efectueze o vizita la Universitatea aradeana. In periplul sau in campusul universitar "Vasile Goldis" si la Institutul de ... citeste toata stirea