Excelenta Sa, Laurence Auer, ambasadorul Republicii Franceze, in vizita la Timisoara

Excelenta Sa, Laurence Auer, ambasadorul Republicii Franceze in Romania, se va afla in Timisoara in data de 10 februarie 2022, si va participa, la Congress Hall Iulius Mall, la dezbaterea cu tema Baby boomers, Generatia X, Millennials, Generatia Z - patru generatii pe aceeasi piata a muncii.Evenimentul va avea loc cu prilejul vizitei la Atos din Timisoara.Alaturi de Excelenta Sa si reprezentantii Atos, in frunte cu Catalina Dodu, country manager Atos Romania, vor participa reprezentanti ai ... citeste toata stirea