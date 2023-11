Grupul nemtean COMES, specializat in echipament tehnologic sub presiune, anunta finalizarea unei noi investitii strategice pentru productia industriala locala.Fabrica opereaza acum un valt hidraulic performant unicat in tara pentru indoire de table la dimensiuni si grosimi foarte mari.Aceasta noua dotare tehnica, singulara pe piata de profil interna, acopera orice tip de cerere privind formarea de placi metalice groase cu geometrie variabila.Investitia COMES in tehnologie performanta de ... citeste toata stirea