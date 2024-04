Exista moda ieftina? Experimentul de la Timisoara

Elevii scolilor si liceelor din Timisoara au ocazia sa "experimenteze" in aceste zile conditiile de lucru dintr-o fabrica de Fast Fashion: sunt invitati sa interactioneze cu o instalatie artistica realizata in cadrul proiectului "Cultura sustenabilitatii in scolile din Timisoara", implementat de Asociatia CRIES - Centrul de Resurse pentru Initiative Etice si Solidare, instalatie menita sa recreeze conditiile de munca intalnite adesea in astfel de fabrici si sa invite la reflectie.Instalatia a ... citește toată știrea