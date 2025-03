Experienta de Liga Campionilor! Tinerii fotbalisti de la CSS Lugoj, la turneul "Elite Neon Cup" din Cipru

Dupa ce anul trecut au luat parte la turneele Gallini Cup Budapesta, din Ungaria, si la Cin Cin Cup Zlatibor, din Serbia, tinerii fotbalisti Under 11(copii nascuti in 2014), de la Clubul Sportiv Scolar Lugoj, au participat, recent, la un alt turneu international, "Elite Neon Cup", din Cipru.La aceasta competitie fotbalistica europeana au participat 32 de echipe la trei categorii de varsta: Under 15, U13 si U11, in care a evoluat si echipa lugojeana, aceasta fiind repartizata in a patra urna ... citește toată știrea