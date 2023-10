Momentele de neuitat se traiesc alaturi de familie, de aceea la Iulius Town avem grija ca fiecare membru al familiei tale sa se bucure de experiente magice. Joi, 5 octombrie vom trai clipe incredibile, la show-ul de magie si Human Demonstration, unde magicianul Lorenzo-Cristian va incerca sa doboare un record chiar in Iulius Gardens. Adrenalina ne este temperata de concursul de sah din cadrul proiectului Sah in scoala in Timisoara, iar la evenimentul "De-as mai fi copil o zi..." cei mici sunt ... citeste toata stirea