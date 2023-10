Conferinta de Educatie Timpurie, singurul eveniment dedicat educatiei timpurii cu acces GRATUIT pentru cadrele didactice din invatamantul prescolar si primar ce activeaza in sistemul public, revine in aceasta toamna cu o noua editie locala organizata in Timisoara, pentru al doilea an consecutiv.Luni, 30 octombrie, educatorii, invatatorii si profesorii din invatamantul prescolar si primar sunt invitati la Casa Calfelor, incepand cu ora 09.00.Conferinta va aborda tema "Dezvoltarea comunicarii, ... citeste toata stirea