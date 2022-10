Explozia puternica ce a smuls peretii unei case. Proprietarul, luat cu elicopterul SMURD

Casa devastata de o explozie puternica, luni dimineata, in judetul Arad. Proprietarul a fost grav ranit.Incidentul s-a petrecut in jurul orei 8.00 in localitatea Moroda. Deflagratia a smuls pur si simplu peretii locuintei, iar caramizile de pamant au fost aruncate in curtea casei.Proprietarul, un barbat de 45 de ani, a fost grav ranit si are arsuri la nivelul fetei. Omul a fost preluat de elicopterul SMURD chemat in ajutor si transportat de urgenta la Spitalul Judetean Arad. ... citeste toata stirea