Explozie a cazurilor de varicela la Timisoara, dupa doi ani fara niciun caz. Avertismentul medicilor

O explozie a cazurilor de varicela a fost inregistrata la Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara. In ultima saptamana, aici au fost evaluati cate 3-4 pacienti pe zi. Doi copii se afla, insa, sub supraveghere in unitatea sanitara din cauza unor complicatii. Unul dintre ei a dezvoltat o encefalita, dar starea lui este stabila, iar cel de-al doilea este internat pentru monitorizare si investigatii suplimentare, avand un sindrom febril prelungit.Varicela sau varsatul de vant este ... citeste toata stirea