Potrivit , explozia a avut loc vineri seara, in jurul orei 21:45. In garsoniera se afla un barbat, in varsta de 51 de ani, care a suferit arsuri de gradul 2 si 3 pe 93% din suprafata corpului, fiindu-i afectate si caile respiratorii. Acesta a fost transferat la Timisoara, pe sectia de Mari Arsi.Incendiul produs in urma exploziei a afectat o incapere a garsonierei si o parte din mobilier. Suflul a fost atat de puternic incat ... citeste toata stirea