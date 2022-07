Explozie intr-un apartament. Fetita de 1 an si mama sa, ranite

Un copil de 1 an si 3 luni si mama sa, o tanara de 27 de ani, au fost raniti in urma unei explozii provocata de o acumulare de gaze intr-un bloc de locuinte din Deva. Nu a fost nevoie de evacuarea imobilului.Explozia s-a produs la etajul 9 al unui bloc din Deva."Acumulare de gaze si explozie, la bloc, etajul 9. In apartament se afla mama in varsta de 27 ani si un copil minor. SMURD si ISU la fata locului. Nu este necesara evacuarea blocului", a transmis ISU Hunedoara.Atat mama, cat si ... citeste toata stirea