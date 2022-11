Expo Fauna Carasana: Cinci titluri de campioni pentru crescatorii lugojeni

Un nou succes al crescatorilor de pasari si animale mici de la AS Fauna - Cerc Militar Lugoj s-a inregistrat la marea expozitie de la Caransebes, desfasurata in perioada 25 - 27 noiembrie 2022. Expozitia "Fauna Carasana", organizata de AS Fauna Carasana a fost una jubiliara, marcand 70 de ani de la infiintarea clubului din Caras Severin.La sala de sport a Liceului "Decebal" din Caransebes au fost expuse 340 de gaini de rasa, 50 de gaste si rate, trei voliere cu pauni, un volier cu curci ... citeste toata stirea