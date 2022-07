eXPO World Tour 2022 - ZF Romania dezvolta sisteme pentru mobilitatea generatiei urmatoare

Intre 12 si 14 iulie, in incinta Iulius Town, zona acces Food Court, ZF prezinta eXPO World Tour 2022, cu solutii de e-mobilitate si contributia ZF la un viitor sustenabil.Incepand cu anul 2018, "Next Generation Mobility" nu a fost doar denumirea pentru strategia Grupului ZF, ci reprezinta si un angajament de performanta, atat pentru trecut, cat si pentru viitor. Astazi, ZF ofera tehnologie moderna si durabila, care vine in sprijinul mobilitatii. Cu acest motto, ZF semnaleaza, de asemenea, ca ... citeste toata stirea