Muzeul National al Banatului Timisoara a stabilit exponatul lunii iulie 2023: Ceramica Arheologica Restaurata in Laboratorul Zonal de Restaurare.Cine nu a simtit vreodata urmele lasate de trecerea timpului? La MNaB, timpul nu numai ca si-a lasat amprenta, dar a tesut si povesti neasteptate, infasurate in obiecte care la prima vedere pot parea banale, precum aceste canite ceramice.Cercetatorii MNaB au explicat: "Descoperite in fortificatia preistorica de la Cornesti - Iarcuri, aceste cinci ... citeste toata stirea