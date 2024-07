Expozitia absolventilor 2024 Facultatii de Arte si Design, UVT, are loc in 8 spatii din Timisoara

Deschiderea Expozitiei absolventilor 2024 Facultatii de Arte si Design, din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara, un eveniment ce marcheaza o traditie anuala a scolii de arte si design timisoerene, cu o reputatie care a crescut an de an, va avea loc, in perioada 10 - 22 iulie, in opt spatii diferite din Timisoara.Este vorba de Palatul Stefania, MONO Art Space, Kunsthalle Bega, MX Muzeul Corneliu Miklosi, Muzeul National de Arta Timisoara, Galeria Mansarda a Facultatii de Arte si Design, ... citește toată știrea