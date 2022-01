Expozitie de tarantule vii, la Timisoara

The Taranterra Project isi propune sa ofere publicului larg sansa de a admira 36 dintre cele mai importante specii de tarantule de pe glob. Proiectul s-a nascut dintr-o fobie, care s-a transformat cu timpul in pasiune.The Taranterra Project porneste in misiunea de arata oamenilor atat frumusetea deosebita a acestor animale, cat si utilitatea lor in ecosistemele in care convietuiesc alaturi de noi. Culorile fantastice, modelele simetrice, comportamentul si felul in care aceste tarantule isi ... citeste toata stirea