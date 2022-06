Expozitie foto-documentara "Un nume, o familie, un oras: Nicolae Brinzeu si Lugojul"

Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta Plastica Lugoj, in colaborare cu Primaria Municipiului Lugoj si Episcopia Greco-Catolica de Lugoj are deosebita placere de a va invita la vernisajul expozitiei foto-documentare "Un nume, o familie, un oras: Nicolae Brinzeu si Lugojul".Manifestarea se va desfasura marti, 7 iunie, ora 18.00, la sediul Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj (Cladirea Preparandiei greco-catolice de fete), str. Ep. Dr. Ioan Balan, nr.4."Vizitatorii vor putea descoperi, in ... citeste toata stirea