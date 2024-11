EZOTERIC FEST, la o noua editie

Expo Timisoara International in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis readuc in atentia publicului cea de-a 29-a editie a EZOTERIC FEST, care se va desfasura in perioada 8-10 noiembrie 2024, la Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timis, un festival pentru o minte linistita, un suflet si un corp plin de energie, parte din mai larga tematica Timisoara Terapeutica.Vor participa peste 100 de expozanti si conferentiari din tara si strainatate. In standuri se vor regasi ... citește toată știrea