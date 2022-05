Ezoteric Fest revine la Timisoara! Invitat special, gen. dr. Emil Strainu, autorul bestsellerului "Invazia extraterestra. Conspiratia tacerii"

Centrul Regional de Afaceri Timisoara va gazdui, pentru prima oara, editia din acest an, a 24-a, a EZOTERIC FEST, printr-un parteneriat al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis cu Expo Timisoara International.La manifestarea care se desfasoara, in perioada 20-22 mai, sub sloganul "Cunoastere - Sanatate - Armonie", vor fi prezenti peste 60 de expozanti si conferentiari din intreaga tara.In standuri se vor regasi produse naturiste, ... citeste toata stirea