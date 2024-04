Fabrica de tunuri Arsenal din Resita isi va redeschide portile, dupa o pauza de 15 ani. In urmatoarele sase luni, uzina va trece printr-un proces de retehnologizare si va avea, in prima faza, nu mai mult de 100 de angajati. Oficialii cred ca acest proiect va repune orasul Resita pe harta Europei la productia de armament.Salvarea fabricii de armament de la Resita a venit de la o companie care isi are sediul central in Dubai.La sediul Palatului Administrativ din Resita a avut loc joi, 4 ... citește toată știrea