Fabrica germana din Timisoara, extinsa printr-o investitie de 40 de milioane de euro. Iar acesta e doar inceputul

Compania germana DRAXLMAIER a inceput lucrarile de extindere a fabricii din Timisoara. In noua cladire se vor produce componente electronice si vor fi asamblate sisteme de baterii de inalta tensiune pentru automobile hibrid si electrice. Potrivit reprezentantilor companiei germane, valoarea investitiei in cladiri si echipamente de productie in aceasta prima faza se ridica la 40 de milioane de euro.Proiectul presupune construirea a peste 20.000 de mA de zone de productie, depozite si cladiri de ... citeste toata stirea