Face recurs! Tribunalul Timis a respins cererea primarului ales, Claudiu Buciu, de a reveni pe functie

In jurul orelor 13, judecatorii Tribunalului Timis au luat prima decizie si au respins cererea lui primarului ales Claudiu Buciu, astfel ca ordinul de suspendare emis de prefectul Mihai Ritivoiu ramane in vigoare."Respinge ca neintemeiata actiunea formulata si precizata de reclamantul Buciu Claudiu Alexandru in contradictoriu cu paratul Prefectul Judetului Timis, avand ca obiect suspendare executare act administrativ. Ia act de faptul ca nu s-au ... citeste toata stirea