Fake news de groaza, plecat din Timis. Nici vorba de razboi, e o procedura curenta de aprovizionare

Biroul de presa al Guvernului Romaniei atrage atentia asupra unei stiri false care circula in mediul on-line cu intentia de a genera emotii negative in spatiul public."Esinem sa precizam ca solicitarea la care face referire postarea care se raspandeste in mediul online nu inseamna in nici un fel intrarea tarii in vreun conflict, ci este doar o procedura periodica initiata de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale (ANRPS) si autoritatile locale competente. De 22 de ... citește toată știrea