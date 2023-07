Familia Profi sustine un proiect special si anume construirea unei sectii de terapie intensiva pentru nou-nascuti, in cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Targu Mures.Medicul Catalin Cirstoveanu, seful Sectiei de Terapie Intensiva Nou-Nascuti de la Spitalul "Marie Sklodovska Curie", din Bucuresti, a oferit cateva momente din timpul dansului, pentru a explica importanta acestui proiect "in care ne putem implica cu totii. Investiti alaturi de noi in viitorul copiilor vostri!", este ... citeste toata stirea