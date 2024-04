Familia Rusu ia inapoi compania Rus Savitar, dupa ce a vandut-o acum 5 ani unor investitori straini

Compania de investitii Greenbridge Partners, a cesionat inapoi famiei Rusu pachetul de actiuni la producatorul roman de mobila Rus Savitar, care detine divizia de retail Casa Rusu, preluat in 2019, releva date publicate in Monitorul Oficial. Simultan, reprezentantii suedezi ai fondului de investitii au fost retrasi din Consiliul de Administratie. Operatiunea este derulata intr-un context in care in vara anului trecut, cum a anuntat atunci Profit.ro, Rus Savitar, un business de peste 140 ... citește toată știrea