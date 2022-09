Familia turca Kemaloglu si antreprenorul Virgil Tornoreanu au scos la vanzare cladirea de birouri Vox Technology Park Timisoara

Familia turca Kemaloglu si antreprenorul Virgil Tornoreanu au scos la vanzare cladirea de birouri Vox Technology Park, cea mai importanta investitie imobiliara realizata pana acum de acestia in Timisoara, potrivit surselor Profit.ro din piata imobiliara.Proiectul Vox Technology Park a inceput in 2016 avandu-i ca asociati pe Ruhat si Sevkat Kemaloglu, cu 51%, pe Virgil Tornoreanu, cu 24,5%, si firma austriaca Digi Real Holding, cu restul de 24,5%. Astazi, cladirea de birouri este detinuta in ... citeste toata stirea