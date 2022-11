Familia unui om de afaceri din vestul tarii, talharita in propria casa. Hotii i-au legat sotia si copiii

Familia unui om de afaceri din Hunedoara a fost talharita in propria casa. Mai multi barbati cu cagule au intrat peste sotia si copilul afaceristului si i-au talharit. Atat femeia, cat si copiii au fost legati. Oamenii legii ii cauta acum pe hoti.La momentul spargerii in casa se aflau sotia afaceristului si unul dintre copiii afaceristului. Hotii i-au legat, atat pe femeie, cat si pe copil si i-au cerut femeii sai dea toti banii pe care ii avea la acel moment in casa. Sub amenintare, femeia ... citeste toata stirea