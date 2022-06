Familie devastata de durere. Bebelusul de un an, care a cazut din masina aflata in mers, a murit la spital

Bebelusul de un an care a cazut din masina condusa de tata a murit. Micutul s-a stins din viata dupa o lupta crancena, fiind in moarte cerebrala zeci de ore. Accidentul a avut loc pe un drum din judetul Caras-Severin. Intr-o curba, copilul a alunecat din scaunul special in care era transportat fara centuri, portiera s-a deschis, iar bebelusul a fost aruncat pe sosea.Bebelusul de un an, care a ajuns in stare foarte grava la spital dupa un accident teribil, a murit in cele din urma. Micutul ... citeste toata stirea