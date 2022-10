Familie disperata. Ancheta dupa ce o fetita de 12 ani a murit in somn

Politistii din Lugoj fac cercetari, pentru a stabili imprejurarile in care a murit o fetita de 12 ani. Cazul face obiectul unui dosar penal pentru ucidere din culpa si priveste un incident petrecut in localitatea Lugojel.Totul a inceput cand o femeie a sunat la 112 si a anuntat ca fata ei, in varsta de 12 ani, nu se mai trezeste."Politistii Sectiei 6 Rurale Gavojdia au fost sesizati prin apel SNUAU 112 de o femeie din localitatea Lugojel, judetul Timis, cu privire la faptul ca fiica sa, in ... citeste toata stirea