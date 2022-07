TIMIS. Politia din Timis este in alerta dupa ce o adolescenta a plecat de acasa, iar de atunci familia nu mai stie nimic de ea.Cristina-Maria Tudosi are 14 ani si a plecat de acasa, din localitatea Tomnatic, in 19 iulie, iar de atunci nu a mai revenit.Adolescenta are 1,65 metri inaltime, 70 de kilograme, par lung, saten, fata ovala, ochi caprui.In momentul disparitiei tanara purta blugi albastri, tricou negru si sandale. ... citeste toata stirea