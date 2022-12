Familie disperata la Timisoara. Fata lor de 15 ani, disparuta de o saptamana, dupa ce a plecat la scoala

Disperare fara margini intr-o familie din Timisoara! Fata lor in varsta de doar 15 ani, data disparuta in data de 12 decembrie 2022, este in continuare de negasit. In ciuda eforturilor politistilor, familia nu are nicio idee unde este sau ce i s-a intamplat copilei lor.Disperare in familia fetei de 15 ani care a disparut pe 12 decembrie, in timp ce se afla in drum spre scoala. La o saptamana de la acel moment, familia nu stie inca nimic despre copila.Potrivit ... citeste toata stirea