Familii indoliate si clipe grele pentru Aviatia Romana

Miercuri, 2 martie doua aparate de zbor apartinand aviatiei romane s-au prabusit in zona Dobrogei.O aeronava MiG 21 LanceR din dotarea Bazei 86 Aeriene, care executa o misiune de patrulare aeriana a pierdut legatura radio cu turnul de control, iar la ora 20.03 a disparut de pe radar, intr-o zona cuprinsa intre localitatile Cogealac si Gura Dobrogei. Aeronava a decolat de pe Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu, in jurul orei 19.50.La scurt timp, un elicopter IAR 330-Puma, care a decolat in ... citeste toata stirea