Fantana cu pesti din Timisoara este aproape gata. Se fac ultimele probe - video

Fantana cu pesti din centrul Timisoarei este aproape de a fi redata timisorenilor, anunta vineri, 4 noiembrie 2022, viceprimarul Cosmin Tabara. Reabilitarea a inceput in 2019 si trebuia sa dureze doar un an. De aproape doi ani monumentul era inconjurat de placi OSB, care din vara anului 2021 au fost pictate de elevii Liceului de Arte Plastice.Firma care s-a ocupat de reabilitare a fost inclusiv penalizata de primarie. "Firma care a castigat acest contract, scrie si in presa, este una care are ... citeste toata stirea