Fantana cu pesti pe vremea cand cei de la Phoenix a cantau "Totusi sunt ca voi" -VIDEO

Fantana arteziazna, cunoscuta si sub numele de Fantana cu pesti din centrul Timisoarei a devenit un loc emblematic in oras. Nu este un monument istoric, insa se incadreaza cu arhitectura de azi a Pietei Victoriei. Fantana a fost construita in anul 1957, iar la inceput avea o forma de stea cu cinci colturi pe care erau asezati pestii din bronz.Pe fantana in prima ei varianta au fost filmati, in 1969, membrii formatiei Phoenix cantand melodia "Totusi sunt ca voi".De atunci au mai avut loc ... citeste toata stirea