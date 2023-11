Fostul prim ministru liberal Ludovic Orban, acum lider al Partidului Forta Dreptei, a contestat blocarea alegerilor partiale. Demersul lui Orban este mai vechi, dar de aceasta data el a avut castig de cauza in justitie.Castigand definitiv procesul impotriva Guvernului, Orban a obtinut obligarea Executivului sa organizeze alegeri locale partiale in 57 de localitati in care mandatele de primar au fost declarate vacante sau in care Consiliul Local a fost dizolvat, intre care si Municipiul Lugoj. ... citeste toata stirea