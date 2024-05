"Fara asigurari nu poti sa ai o afacere sanatoasa"

Timisoara a gazduit in aceasta saptamana conferinta "Asigurarile, instrument de protectie, dar si de dezvoltare economica", organizata de Ziarul Financiar si Omniasig in intreaga tara. Temele de discutie le-au reprezentat rolul asigurarilor in economia romaneasca si dezvoltarea pietei financiare, colaborarea dintre companiile de asigurari, brokeri si mediul de business, iar vorbitori au fost specialisti in domeniu, antreprenori, profesori universitari si oameni de afaceri din Timis. Un ... citește toată știrea