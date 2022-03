Fara bun simt! Tot mai multe gunoaie aruncate la intamplare in cartierul Cotu Mic

Putine sunt spatiile verzi din oras care nu devin sufocate de gunoaie. Lugojenii certati cu bunul simt continua sa arunce deseuri la intamplare, chiar daca se deruleaza in permanenta campanii de educare si informare a consumatorilor cu privire la depozitarea si sortarea gunoaielor.Malurile Timisului sunt in fiecare an acoperite de PET-uri, doze de aluminiu si alte deseuri similare, insa situatia este la fel de nefericita si in cartiere. In Cotu Mic, spre exemplu, chiar in spatele Spitalului ... citeste toata stirea