Fara coroane de plastic in Cimitir! Credinciosii Parohiei Ortodoxe trebuie sa aleaga alte modalitati de omagiere

Reprezentantii Parohiei Ortodoxe Romane "Adormirea Maicii Domnului" Lugoj solicita credinciosilor sa aleaga o alta modalitate de a-si prezenta omagiile pentru cei dragi in locul coroanelor din plastic depuse in cimitire.Motivul este reprezentat de impactul pe care il au acestea asupra mediului. Nefiind biodegradabile, coroanele confectionate din plastic produc mari cantitati de deseuri care se acumuleaza in timp si genereaza costuri foarte mari la salubrizare."Hotararea este luata in legatura ... citeste toata stirea