Fara imbulzeala pentru apa sfintita! Mai putini credinciosi fata de anii trecuti, de Boboteaza, la Lugoj

Sute de lugojeni s-au adunat astazi in bisericile lugojene pentru a participa la slujba de Boboteaza.Cu toate ca vremea a fost placuta pentru aceasta perioada, iar in timpul slujbei s-a mai inseninat, credinciosii nu au mai fost in numar asa de mare la Biserica Adormirea Maicii Domnului, unde slujba a fost oficiata de un sobor de preoti.In timpul Sfintei Liturghii, unei batrane i s-a facut rau si a fost chemata Salvarea. Medicii de pe ambulanta i-au acordat ingrijiri la fata locului, starea ... citește toată știrea