Primele rezultate ale Evaluarii Nationale au fost publicate miercuri, 28 iunie. Notele obtinute nu sunt pe masura asteptarilor, avand in vedere ca niciunul dintre cei 345 de elevi lugojeni inscrisi in vederea sustinerii examenelor nu a obtinut media 10. La nivel judetean s-au inregistrat 19 medii de 10.Notele elevilor la Evaluarea Nationala 2023 sunt anonimizate, pentru al patrulea an la rand, astfel ca fiecare absolvent de clasa a VIII-a trebuie sa introduca in platforma evaluare.edu.ro codul ... citeste toata stirea