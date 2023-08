Dupa un debut spectaculos in prima etapa a Diviziei D, cand a castigat, in deplasare, cu scorul de 10-3, in fata echipei Avantul Topolovatu Mare, vicecampioana editiei trecute a ligii a patra, CSM Lugoj s-a impus si acasa in cea de-a doua etapa, tot cu un scor de handbal.Astfel, sambata, 19 august, jucand in fata propriilor suporteri, fotbalistii lugojeni au castigat cu 11-0, in fata formatiei Unirea Jimbolia.Pentru formatia antrenata de Arpad Laczko (principal) si Dafin Danciu (secund) au ... citeste toata stirea