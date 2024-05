Fara numar! Promisiune Colterm: reducerea pretului gigacaloriei

Dupa cum a comunicat conducerea Colterm SA, societatea de termoficare intra in vara cu mai multe stocuri. La carbune exista in stoc 20.377 tone (fata de 6.684,51 tone, la sfarsitul lunii aprilie 2023), in conditiile unui consum mediu de carbune energetic, in luna aprilie, de aproximativ 222 de tone/zi. Cantitatea totala achizitionata in intervalul iunie 2023 - aprilie 2024 este de 176.053 tone de carbune, la care se adauga stocul de carbune de la finalul sezonului anterior de incalzire, de 7. ... citește toată știrea