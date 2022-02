Fara Sala! Atletii de la CSM si CSS Lugoj se antreneaza in ger, pe un trotuar in apropierea stadionului

Situatie dramatica a sectiilor de atletism de la Clubul Sportiv Scolar Lugoj si Clubul Sportiv Municipal Lugoj in plin sezon rece. In lipsa unei sali de antrenamente, sportivii (fete si baieti) legitimati la aceste doua sectii se antreneaza in aer liber, la temperaturi cu minus, pe strada Esesatori, pe un trotuar de langa fosta fabrica ITL.Atletii lugojeni au fost nevoiti sa reia pregatirea, dupa sarbatori, in conditii, putin spus, nepotrivite si nesanatoase, pentru a putea participa la prima ... citeste toata stirea