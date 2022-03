Fara solicitari! Bazarul lugojean nu mai este dorit de comercianti

Bazarul de pe Splaiul Morilor, destinat comerciantilor de haine, incaltaminte si articole de bricolaj, instalatii si echipamente pentru gradinarit nu mai este dorit de nimeni.Cele doua hale ridicate in urma cu peste un deceniu, nu mai prezinta interes pentru comercianti, dupa ce acestia au fost mutati de mai multe ori in piata, pentru a se permite efectuarea unor lucrari de reparatii si reamenajari.Ultima data comerciantii au fost mutati in cladirea pietei de legume, in 2021, motivul fiind ... citeste toata stirea