Fara vaporase si tramvaiele 4 si 7

In acest sfarsit de saptamana, in circulatia anumitor mijloace de transport vor interveni unele modificari, a anuntat STPT.Sambata, 13.04.2024, in intervalul ora 10:00 - 18:00, pe Canalul Bega, pe sectorul cuprins intre Podul Mihai Viteazu si Podul Dacilor, se va desfasura concursul de kaiac-canoe organizat de clubul Sportiv Scolar nr.1 Timisoara. In aceste conditii, transportul public pe Canalul Bega va fi suspendat. Pentru a veni in intampinarea numeroaselor solicitari de plimbare cu ... citește toată știrea