Fardea si lacul Surduc, statiune turistica de interes local: "Nu ma voi opri pana nu vom ajunge statiune turistica de interes national"

Guvernul Romaniei a aprobat atestarea comunei timisene Fardea ca statiune de interes local. Decizia vine la un an de la depunerea documentelor de catre cei de la Primaria Fardea, iar intentia primarului Violeta Murari-Dobrean este ca zona de la poalele muntilor Poiana Rusca sa devina statiune turistica de interen national."In 6 februarie 2023, am depus la Ministerul Anteprenoriatului si Turismului documentatia pentru acreditare turistica. Au urmat completari de documentatii, controale in ... citește toată știrea