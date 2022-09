Fata de 13 ani, din Petrila, data in urmarire nationala dupa ce a fost luata cu masina de un tanar, gasita la Petrosani

Adolescenta de 13 ani din Petrila, judetul Hunedoara, care fusese data in urmarire nationala dupa ce a fost luata cu masina de un tanar a fost gasita la Petrosani, ea declarand ca nu a fost victima niciunei infractiuni. Politistii vor anunta Directia de Asistenta Sociala in acest caz.Potrivit Politiei Judetene Hunedoara, fata de 13 ani din Petrila a fost gasita, luni seara, in municipiul Petrosani si reincredintata familiei."Aceasta a declarat ca nu a fost victima niciunei infractiuni si nu ... citeste toata stirea