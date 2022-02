Fata de 16 ani izbita de masina la Timisoara. A traversat un bulevard pe rosu

TIMISOARA. Grav accident de circulatie vineri dupa-amiaza la Timisoara. O fata de 16 ani a traversat bulevardul Liviu Rebreanu pe culoarea rosie a semaforului. A fost lovita in plin de o masina.Accidentul s-a petrecut in zona intersectiei cu strada Drubeta, unde adolescenta a incercat sa treaca spre statia de tramvai. Dinspre Spitalul Judetean venea masina condusa de un tanar de 20 de ani.Cum tanara i-a tasnit in fata autoturismului, soferul nu a reusit sa evite impactul.Martorii au tinut ... citeste toata stirea